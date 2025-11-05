BeursDEX+
De live Shib Original Vision prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SOV naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SOV prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Shib Original Vision Prijs (SOV)

1 SOV naar USD live prijs:

Shib Original Vision (SOV) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:42:40 (UTC+8)

Shib Original Vision (SOV) Prijsinformatie (USD)

Shib Original Vision (SOV) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SOV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOV hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOV met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -10.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Shib Original Vision (SOV) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Shib Original Vision is $ 164.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOV is 113.44T, met een totale voorraad van 200706133340071.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 291.11K.

Shib Original Vision (SOV) Prijsgeschiedenis USD

Wat is Shib Original Vision (SOV)?

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

Shib Original Vision Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Shib Original Vision (SOV) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Shib Original Vision (SOV) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Shib Original Vision te bekijken.

Bekijk nu de Shib Original Vision prijsvoorspelling !

Shib Original Vision (SOV) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Shib Original Vision (SOV) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SOV token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Shib Original Vision (SOV)

Hoeveel is Shib Original Vision (SOV) vandaag waard?
De live SOV prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SOV naar USD prijs?
De huidige prijs van SOV naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Shib Original Vision?
De marktkapitalisatie van SOV is $ 164.53K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SOV?
De circulerende voorraad van SOV is 113.44T USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SOV?
SOV bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SOV?
SOV zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SOV?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SOV is -- USD.
Zal SOV dit jaar hoger gaan?
SOV kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SOV prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:42:40 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

