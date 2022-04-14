Shezmu (SHEZMU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shezmu (SHEZMU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shezmu (SHEZMU) Informatie Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically. Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically. Officiële website: https://shezmu.io/ Whitepaper: https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu Koop nu SHEZMU!

Shezmu (SHEZMU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shezmu (SHEZMU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 123.53K $ 123.53K $ 123.53K Totale voorraad: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Circulerende voorraad: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 132.15K $ 132.15K $ 132.15K Hoogste ooit: $ 45.17 $ 45.17 $ 45.17 Laagste ooit: $ 0.02345406 $ 0.02345406 $ 0.02345406 Huidige prijs: $ 0.082374 $ 0.082374 $ 0.082374 Meer informatie over Shezmu (SHEZMU) prijs

Shezmu (SHEZMU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shezmu (SHEZMU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHEZMU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHEZMU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHEZMU begrijpt, kun je de live prijs van SHEZMU token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHEZMU Wil je weten waar je SHEZMU naartoe gaat? Onze SHEZMU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHEZMU token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!