Sheerluck AI (SHEERLUCK) Informatie Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese. Officiële website: https://docs.sheerluck.ai

Sheerluck AI (SHEERLUCK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sheerluck AI (SHEERLUCK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.22K $ 15.22K $ 15.22K Totale voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Circulerende voorraad: $ 991.69M $ 991.69M $ 991.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.34K $ 15.34K $ 15.34K Hoogste ooit: $ 0.00566233 $ 0.00566233 $ 0.00566233 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Sheerluck AI (SHEERLUCK) prijs

Sheerluck AI (SHEERLUCK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sheerluck AI (SHEERLUCK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHEERLUCK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHEERLUCK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHEERLUCK begrijpt, kun je de live prijs van SHEERLUCK token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHEERLUCK Wil je weten waar je SHEERLUCK naartoe gaat? Onze SHEERLUCK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHEERLUCK token!

