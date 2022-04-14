SHART (SHART) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SHART (SHART), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SHART (SHART) Informatie SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go! SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go! Officiële website: https://revshare.dev/token/2G4RMDbXu79f5Yff6fBjKgXknuGvrFCr7iYmiTKy3fVc Koop nu SHART!

SHART (SHART) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SHART (SHART), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 61.70K $ 61.70K $ 61.70K Totale voorraad: $ 785.18M $ 785.18M $ 785.18M Circulerende voorraad: $ 785.18M $ 785.18M $ 785.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 61.70K $ 61.70K $ 61.70K Hoogste ooit: $ 0.00179487 $ 0.00179487 $ 0.00179487 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SHART (SHART) prijs

SHART (SHART) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SHART (SHART) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHART tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHART tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHART begrijpt, kun je de live prijs van SHART token verkennen!

