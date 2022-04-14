SHARPEI (SHAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SHARPEI (SHAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SHARPEI (SHAR) Informatie I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Officiële website: https://www.sharpei.xyz/

SHARPEI (SHAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SHARPEI (SHAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 773.72K $ 773.72K $ 773.72K Totale voorraad: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M Circulerende voorraad: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 773.72K $ 773.72K $ 773.72K Hoogste ooit: $ 0.00131441 $ 0.00131441 $ 0.00131441 Laagste ooit: $ 0.00038423 $ 0.00038423 $ 0.00038423 Huidige prijs: $ 0.00085527 $ 0.00085527 $ 0.00085527 Meer informatie over SHARPEI (SHAR) prijs

SHARPEI (SHAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SHARPEI (SHAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHAR begrijpt, kun je de live prijs van SHAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHAR Wil je weten waar je SHAR naartoe gaat? Onze SHAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHAR token!

