Sharky Sharkx (SHARK) Informatie $SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It's more than just a token—it's your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn't just an investment; it's your ticket to joining a community-driven movement built for success. Officiële website: https://shark-x.com/ Whitepaper: https://projectdocuments.gitbook.io/sharky-sharkx Koop nu SHARK!

Sharky Sharkx (SHARK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sharky Sharkx (SHARK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.38K $ 15.38K $ 15.38K Totale voorraad: $ 998.42M $ 998.42M $ 998.42M Circulerende voorraad: $ 998.42M $ 998.42M $ 998.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.38K $ 15.38K $ 15.38K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Sharky Sharkx (SHARK) prijs

Sharky Sharkx (SHARK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sharky Sharkx (SHARK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHARK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHARK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHARK begrijpt, kun je de live prijs van SHARK token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHARK Wil je weten waar je SHARK naartoe gaat? Onze SHARK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHARK token!

