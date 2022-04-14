SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SharedStake Governance v2 (SGTV2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Informatie SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. Officiële website: https://www.sharedstake.org/ Koop nu SGTV2!

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SharedStake Governance v2 (SGTV2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.19K $ 33.19K $ 33.19K Totale voorraad: $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Circulerende voorraad: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 108.63K $ 108.63K $ 108.63K Hoogste ooit: $ 104.82 $ 104.82 $ 104.82 Laagste ooit: $ 0.00636497 $ 0.00636497 $ 0.00636497 Huidige prijs: $ 0.01222058 $ 0.01222058 $ 0.01222058 Meer informatie over SharedStake Governance v2 (SGTV2) prijs

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SharedStake Governance v2 (SGTV2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SGTV2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SGTV2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SGTV2 begrijpt, kun je de live prijs van SGTV2 token verkennen!

Prijsvoorspelling van SGTV2 Wil je weten waar je SGTV2 naartoe gaat? Onze SGTV2 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SGTV2 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!