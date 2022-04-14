Shardus (ULT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shardus (ULT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shardus (ULT) Informatie Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks. Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks. Officiële website: https://shardus.com/ Koop nu ULT!

Shardus (ULT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shardus (ULT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.17M $ 32.17M $ 32.17M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 439.56M $ 439.56M $ 439.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.19M $ 73.19M $ 73.19M Hoogste ooit: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Laagste ooit: $ 0.02304276 $ 0.02304276 $ 0.02304276 Huidige prijs: $ 0.073187 $ 0.073187 $ 0.073187 Meer informatie over Shardus (ULT) prijs

Shardus (ULT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shardus (ULT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ULT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ULT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ULT begrijpt, kun je de live prijs van ULT token verkennen!

Prijsvoorspelling van ULT Wil je weten waar je ULT naartoe gaat? Onze ULT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ULT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!