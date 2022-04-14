Sharbi ($SHARBI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sharbi ($SHARBI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sharbi ($SHARBI) Informatie $Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential. With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she's here for the long haul. Whether you're earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table. Sharbi - Get Some Officiële website: https://sharbi.net Whitepaper: https://sharbi-dao.gitbook.io/sharbimemequeen

Sharbi ($SHARBI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sharbi ($SHARBI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 181.45K $ 181.45K $ 181.45K Totale voorraad: $ 74.95B $ 74.95B $ 74.95B Circulerende voorraad: $ 74.95B $ 74.95B $ 74.95B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 181.45K $ 181.45K $ 181.45K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Sharbi ($SHARBI) prijs

Sharbi ($SHARBI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sharbi ($SHARBI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $SHARBI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $SHARBI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $SHARBI begrijpt, kun je de live prijs van $SHARBI token verkennen!

Prijsvoorspelling van $SHARBI Wil je weten waar je $SHARBI naartoe gaat? Onze $SHARBI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $SHARBI token!

