SHAO (SHAO) Informatie The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants. Officiële website: https://app.shaolin.win/ Whitepaper: https://shaolin-1.gitbook.io/shaolin-docs

SHAO (SHAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SHAO (SHAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.00K $ 8.00K $ 8.00K Totale voorraad: $ 31.11M $ 31.11M $ 31.11M Circulerende voorraad: $ 31.11M $ 31.11M $ 31.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.00K $ 8.00K $ 8.00K Hoogste ooit: $ 0.117264 $ 0.117264 $ 0.117264 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00025706 $ 0.00025706 $ 0.00025706 Meer informatie over SHAO (SHAO) prijs

SHAO (SHAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SHAO (SHAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHAO begrijpt, kun je de live prijs van SHAO token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHAO Wil je weten waar je SHAO naartoe gaat? Onze SHAO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHAO token!

