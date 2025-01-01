Shakey AI (SHAKEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Shakey AI (SHAKEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Shakey AI (SHAKEY) Informatie Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases. Officiële website: https://shakeyos.ai Whitepaper: https://shakeyos.ai/wp-content/uploads/2025/01/Whitepaper-for-ShakeyOS-Mobile-AI-Framework.pdf

Shakey AI (SHAKEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shakey AI (SHAKEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.22K $ 46.22K $ 46.22K Totale voorraad: $ 964.16M $ 964.16M $ 964.16M Circulerende voorraad: $ 964.16M $ 964.16M $ 964.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 46.22K $ 46.22K $ 46.22K Hoogste ooit: $ 0.00220598 $ 0.00220598 $ 0.00220598 Laagste ooit: $ 0.00004095 $ 0.00004095 $ 0.00004095 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Shakey AI (SHAKEY) prijs

Shakey AI (SHAKEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shakey AI (SHAKEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHAKEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHAKEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHAKEY begrijpt, kun je de live prijs van SHAKEY token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHAKEY Wil je weten waar je SHAKEY naartoe gaat? Onze SHAKEY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHAKEY token!

