Shaicoin (SHA) Informatie Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process Officiële website: https://shaicoin.com/ Whitepaper: https://shaicoin.com/files/whitepaper.pdf

Shaicoin (SHA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shaicoin (SHA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 165.72K $ 165.72K $ 165.72K Totale voorraad: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Circulerende voorraad: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 327.91K $ 327.91K $ 327.91K Hoogste ooit: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.056318 $ 0.056318 $ 0.056318 Meer informatie over Shaicoin (SHA) prijs

Shaicoin (SHA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shaicoin (SHA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHA begrijpt, kun je de live prijs van SHA token verkennen!

