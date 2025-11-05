SGC (SGC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00018496 24u hoog $ 0.00021464 Hoogste prijs ooit $ 0.00415112 Laagste prijs $ 0.00018275 Prijswijziging (1u) +0.63% Prijswijziging (1D) -6.05% Prijswijziging (7D) -14.02%

SGC (SGC) real-time prijs is $0.00019253. De afgelopen 24 uur werd er SGC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00018496 en een hoogtepunt van $ 0.00021464, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SGC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00415112, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00018275 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SGC met +0.63% veranderd in het afgelopen uur, -6.05% in de afgelopen 24 uur en -14.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SGC (SGC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.27M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.93M Circulerende voorraad 6.60B Totale voorraad 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SGC is $ 1.27M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SGC is 6.60B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.93M.