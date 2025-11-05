SERO (SERO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0023113 $ 0.0023113 $ 0.0023113 24u laag $ 0.00250782 $ 0.00250782 $ 0.00250782 24u hoog 24u laag $ 0.0023113$ 0.0023113 $ 0.0023113 24u hoog $ 0.00250782$ 0.00250782 $ 0.00250782 Hoogste prijs ooit $ 0.55192$ 0.55192 $ 0.55192 Laagste prijs $ 0.0023113$ 0.0023113 $ 0.0023113 Prijswijziging (1u) +0.56% Prijswijziging (1D) -3.87% Prijswijziging (7D) -12.15% Prijswijziging (7D) -12.15%

SERO (SERO) real-time prijs is $0.00238986. De afgelopen 24 uur werd er SERO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0023113 en een hoogtepunt van $ 0.00250782, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SERO hoogste prijs aller tijden is $ 0.55192, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0023113 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SERO met +0.56% veranderd in het afgelopen uur, -3.87% in de afgelopen 24 uur en -12.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SERO (SERO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Circulerende voorraad 442.97M 442.97M 442.97M Totale voorraad 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van SERO is $ 1.06M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SERO is 442.97M, met een totale voorraad van 650000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.55M.