Sentinel (P2P) Informatie Secure and decentralized VPN for the blockchain age. A modern VPN backed by blockchain anonymity and security. Share & monetize your unused bandwidth and earn Sentinel tokens.

Sentinel (P2P) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sentinel (P2P), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 4.93M Totale voorraad: $ 32.76B Circulerende voorraad: $ 23.30B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.93M Hoogste ooit: $ 0.050557 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00021092

Sentinel (P2P) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sentinel (P2P) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal P2P tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel P2P tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van P2P begrijpt, kun je de live prijs van P2P token verkennen!

Prijsvoorspelling van P2P Wil je weten waar je P2P naartoe gaat? Onze P2P prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van P2P token!

