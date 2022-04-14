Sentinel Chain (SENC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sentinel Chain (SENC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sentinel Chain (SENC) Informatie The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following 1. Insurance 2. Loans 3. Collateral 4. Crowdfunding 5. Community Projects 6. E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following Insurance Loans Collateral Crowdfunding Community Projects E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. Officiële website: https://sentinel-chain.org/ Whitepaper: https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf Koop nu SENC!

Sentinel Chain (SENC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sentinel Chain (SENC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.34K $ 35.34K $ 35.34K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 309.09M $ 309.09M $ 309.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.16K $ 57.16K $ 57.16K Hoogste ooit: $ 0.22051 $ 0.22051 $ 0.22051 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011432 $ 0.00011432 $ 0.00011432 Meer informatie over Sentinel Chain (SENC) prijs

Sentinel Chain (SENC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sentinel Chain (SENC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SENC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SENC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SENC begrijpt, kun je de live prijs van SENC token verkennen!

