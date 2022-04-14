sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in sentient memes producer (MEMETIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

sentient memes producer (MEMETIC) Informatie Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections. Officiële website: https://memetic.ink/

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor sentient memes producer (MEMETIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 34.76K Totale voorraad: $ 956.96M Circulerende voorraad: $ 939.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.38K Hoogste ooit: $ 0.00393838 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van sentient memes producer (MEMETIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEMETIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEMETIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEMETIC begrijpt, kun je de live prijs van MEMETIC token verkennen!

