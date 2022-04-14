SENSUS (SENSUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SENSUS (SENSUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SENSUS (SENSUS) Informatie Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it's the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system's reach, influence, and power. Officiële website: https://0xSensus.com

SENSUS (SENSUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SENSUS (SENSUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 163.74K $ 163.74K $ 163.74K Totale voorraad: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M Circulerende voorraad: $ 943.94M $ 943.94M $ 943.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 163.74K $ 163.74K $ 163.74K Hoogste ooit: $ 0.01153489 $ 0.01153489 $ 0.01153489 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017262 $ 0.00017262 $ 0.00017262 Meer informatie over SENSUS (SENSUS) prijs

SENSUS (SENSUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SENSUS (SENSUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SENSUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SENSUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SENSUS begrijpt, kun je de live prijs van SENSUS token verkennen!

