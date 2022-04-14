Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Senku Ishigami by Virtuals (SENKU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Informatie SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/3098

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Senku Ishigami by Virtuals (SENKU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 39.32K $ 39.32K $ 39.32K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.32K $ 39.32K $ 39.32K Hoogste ooit: $ 0.00653648 $ 0.00653648 $ 0.00653648 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) prijs

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SENKU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SENKU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SENKU begrijpt, kun je de live prijs van SENKU token verkennen!

Prijsvoorspelling van SENKU Wil je weten waar je SENKU naartoe gaat? Onze SENKU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SENKU token!

