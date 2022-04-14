Sei fastUSD (FASTUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sei fastUSD (FASTUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sei fastUSD (FASTUSD) Informatie fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. Officiële website: https://www.sei.io/ Koop nu FASTUSD!

Sei fastUSD (FASTUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sei fastUSD (FASTUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Totale voorraad: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Circulerende voorraad: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Hoogste ooit: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 Laagste ooit: $ 0.798241 $ 0.798241 $ 0.798241 Huidige prijs: $ 0.992349 $ 0.992349 $ 0.992349 Meer informatie over Sei fastUSD (FASTUSD) prijs

Sei fastUSD (FASTUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sei fastUSD (FASTUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FASTUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FASTUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FASTUSD begrijpt, kun je de live prijs van FASTUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van FASTUSD Wil je weten waar je FASTUSD naartoe gaat? Onze FASTUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FASTUSD token!

