SEDUX AI (SEDUX) Informatie SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection. Officiële website: https://sedux.live/ Whitepaper: https://seduxai.gitbook.io/sedux.live

SEDUX AI (SEDUX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SEDUX AI (SEDUX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.67K $ 41.67K $ 41.67K Totale voorraad: $ 982.06M $ 982.06M $ 982.06M Circulerende voorraad: $ 965.27M $ 965.27M $ 965.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.40K $ 42.40K $ 42.40K Hoogste ooit: $ 0.00193357 $ 0.00193357 $ 0.00193357 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SEDUX AI (SEDUX) prijs

SEDUX AI (SEDUX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SEDUX AI (SEDUX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SEDUX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SEDUX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

