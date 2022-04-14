SecondBTC (SBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SecondBTC (SBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SecondBTC (SBTC) Informatie

Secondbtc has unveiled an innovative approach to #cryptocurrency exchanges by releasing its official token on pump.fun and empowering the community. Launching a token on the pump.fun memecoin platform sets this project apart, as no cryptocurrency exchange has launched their exchange token on a platform like pump.fun that allows users to purchase any quantity of supply. Secondbtc allocated 97% of its total supply to the public.

Officiële website: https://secondbtc.com

SecondBTC (SBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SecondBTC (SBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.58K $ 19.58K $ 19.58K Totale voorraad: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Circulerende voorraad: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.58K $ 19.58K $ 19.58K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SecondBTC (SBTC) prijs

SecondBTC (SBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SecondBTC (SBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SBTC begrijpt, kun je de live prijs van SBTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van SBTC Wil je weten waar je SBTC naartoe gaat? Onze SBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SBTC token!

