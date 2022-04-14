Second World Games (SWIO) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Second World Games (SWIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Second World Games (SWIO) Informatie

The primary token powering Second World Games ecosystem:

  • Use, transfer and win SWIO across all Second World Games
  • In-game tournaments and leagues with SWIO rewards
  • Bet SWIO against other players in PVP battles
  • Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY
Officiële website:
https://secondworld.io

Second World Games (SWIO) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Second World Games (SWIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 9.19K
Totale voorraad:
$ 150.00M
Circulerende voorraad:
$ 7.02M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 196.30K
Hoogste ooit:
$ 0.255872
Laagste ooit:
$ 0.00129926
Huidige prijs:
$ 0.00130869
Second World Games (SWIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Second World Games (SWIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal SWIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel SWIO tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van SWIO begrijpt, kun je de live prijs van SWIO token verkennen!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.