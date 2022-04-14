Second World Games (SWIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Second World Games (SWIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Second World Games (SWIO) Informatie The primary token powering Second World Games ecosystem: - Use, transfer and win SWIO across all Second World Games - In-game tournaments and leagues with SWIO rewards - Bet SWIO against other players in PVP battles - Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY The primary token powering Second World Games ecosystem: Use, transfer and win SWIO across all Second World Games

Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY

Officiële website: https://secondworld.io

Second World Games (SWIO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Second World Games (SWIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.19K $ 9.19K $ 9.19K Totale voorraad: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Circulerende voorraad: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 196.30K $ 196.30K $ 196.30K Hoogste ooit: $ 0.255872 $ 0.255872 $ 0.255872 Laagste ooit: $ 0.00129926 $ 0.00129926 $ 0.00129926 Huidige prijs: $ 0.00130869 $ 0.00130869 $ 0.00130869 Meer informatie over Second World Games (SWIO) prijs

Second World Games (SWIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Second World Games (SWIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWIO begrijpt, kun je de live prijs van SWIO token verkennen!

