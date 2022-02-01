Seba (SEBA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Seba (SEBA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Seba (SEBA) Informatie SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT. SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT. Officiële website: https://sebatoken.com/ Whitepaper: https://sebatoken.com/wp-content/uploads/2022/02/Sebatoken.pdf-3.pdf Koop nu SEBA!

Seba (SEBA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Seba (SEBA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 177.62K $ 177.62K $ 177.62K Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 195.00M $ 195.00M $ 195.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 227.72K $ 227.72K $ 227.72K Hoogste ooit: $ 0.00902776 $ 0.00902776 $ 0.00902776 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00091087 $ 0.00091087 $ 0.00091087 Meer informatie over Seba (SEBA) prijs

Seba (SEBA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Seba (SEBA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SEBA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SEBA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SEBA begrijpt, kun je de live prijs van SEBA token verkennen!

Prijsvoorspelling van SEBA Wil je weten waar je SEBA naartoe gaat? Onze SEBA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SEBA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!