Seascape Crowns (CWS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.099308 24u hoog $ 0.103797 Hoogste prijs ooit $ 61.33 Laagste prijs $ 0.063296 Prijswijziging (1u) +0.03% Prijswijziging (1D) -2.80% Prijswijziging (7D) -16.64%

Seascape Crowns (CWS) real-time prijs is $0.100717. De afgelopen 24 uur werd er CWS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.099308 en een hoogtepunt van $ 0.103797, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CWS hoogste prijs aller tijden is $ 61.33, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.063296 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CWS met +0.03% veranderd in het afgelopen uur, -2.80% in de afgelopen 24 uur en -16.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Seascape Crowns (CWS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 769.86K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 769.86K Circulerende voorraad 7.65M Totale voorraad 7,645,850.9663491575

De huidige marktkapitalisatie van Seascape Crowns is $ 769.86K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CWS is 7.65M, met een totale voorraad van 7645850.9663491575. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 769.86K.