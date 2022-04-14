Seal Dog (SOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Seal Dog (SOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Seal Dog (SOG) Informatie Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth. Officiële website: https://www.sealdogsui.com/ Koop nu SOG!

Seal Dog (SOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Seal Dog (SOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.26K $ 13.26K $ 13.26K Totale voorraad: $ 8.45B $ 8.45B $ 8.45B Circulerende voorraad: $ 8.45B $ 8.45B $ 8.45B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.26K $ 13.26K $ 13.26K Hoogste ooit: $ 0.00109646 $ 0.00109646 $ 0.00109646 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Seal Dog (SOG) prijs

Seal Dog (SOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Seal Dog (SOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOG begrijpt, kun je de live prijs van SOG token verkennen!

Prijsvoorspelling van SOG Wil je weten waar je SOG naartoe gaat? Onze SOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOG token!

