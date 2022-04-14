sDOLA (SDOLA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in sDOLA (SDOLA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

sDOLA (SDOLA) Informatie sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA. sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA. Officiële website: https://www.inverse.finance/sDOLA Whitepaper: https://www.inverse.finance/sDOLA.pdf Koop nu SDOLA!

sDOLA (SDOLA) Tokenomieen prijsanalyse
Marktkapitalisatie: $ 35.66M
Totale voorraad: $ 31.06M
Circulerende voorraad: $ 30.90M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.86M
Hoogste ooit: $ 1.3
Laagste ooit: $ 1.017
Huidige prijs: $ 1.15

sDOLA (SDOLA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van sDOLA (SDOLA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SDOLA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SDOLA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SDOLA begrijpt, kun je de live prijs van SDOLA token verkennen!

