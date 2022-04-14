Scuba Dog (SCUBA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Scuba Dog (SCUBA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Scuba Dog (SCUBA) Informatie Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value. Officiële website: https://scubadogsui.com/

Scuba Dog (SCUBA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Scuba Dog (SCUBA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 68.61K $ 68.61K $ 68.61K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 68.61K $ 68.61K $ 68.61K Hoogste ooit: $ 0.00368878 $ 0.00368878 $ 0.00368878 Laagste ooit: $ 0.0000419 $ 0.0000419 $ 0.0000419 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Scuba Dog (SCUBA) prijs

Scuba Dog (SCUBA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Scuba Dog (SCUBA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCUBA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCUBA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCUBA begrijpt, kun je de live prijs van SCUBA token verkennen!

Prijsvoorspelling van SCUBA Wil je weten waar je SCUBA naartoe gaat? Onze SCUBA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SCUBA token!

