ScPrime (SCP) Informatie ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first "go to market" with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter. Officiële website: https://scpri.me/

ScPrime (SCP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ScPrime (SCP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Totale voorraad: $ 56.22M $ 56.22M $ 56.22M Circulerende voorraad: $ 56.22M $ 56.22M $ 56.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Hoogste ooit: $ 3.47 $ 3.47 $ 3.47 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.04017743 $ 0.04017743 $ 0.04017743 Meer informatie over ScPrime (SCP) prijs

ScPrime (SCP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ScPrime (SCP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCP begrijpt, kun je de live prijs van SCP token verkennen!

