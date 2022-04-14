Scoutly AI (SCOUT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Scoutly AI (SCOUT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Scoutly AI (SCOUT) Informatie Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg. Officiële website: https://scoutly.gg/

Scoutly AI (SCOUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Scoutly AI (SCOUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 128.17K $ 128.17K $ 128.17K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 128.17K $ 128.17K $ 128.17K Hoogste ooit: $ 0.01701504 $ 0.01701504 $ 0.01701504 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012752 $ 0.00012752 $ 0.00012752 Meer informatie over Scoutly AI (SCOUT) prijs

Scoutly AI (SCOUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Scoutly AI (SCOUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCOUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCOUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCOUT begrijpt, kun je de live prijs van SCOUT token verkennen!

