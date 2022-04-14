SCOOP (SCOOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SCOOP (SCOOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SCOOP (SCOOP) Informatie SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. Officiële website: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt Koop nu SCOOP!

SCOOP (SCOOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SCOOP (SCOOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 122.84K $ 122.84K $ 122.84K Totale voorraad: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Circulerende voorraad: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 122.84K $ 122.84K $ 122.84K Hoogste ooit: $ 0.00160071 $ 0.00160071 $ 0.00160071 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012289 $ 0.00012289 $ 0.00012289 Meer informatie over SCOOP (SCOOP) prijs

SCOOP (SCOOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SCOOP (SCOOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCOOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCOOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCOOP begrijpt, kun je de live prijs van SCOOP token verkennen!

Prijsvoorspelling van SCOOP Wil je weten waar je SCOOP naartoe gaat? Onze SCOOP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SCOOP token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!