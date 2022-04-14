SCOOP (SCOOP) Tokenomie
SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.
Inzicht in de tokenomie van SCOOP (SCOOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal SCOOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel SCOOP tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
