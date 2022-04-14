SciFoSX (SFX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SciFoSX (SFX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SciFoSX (SFX) Informatie SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery. SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries. Officiële website: https://scifosx.io

SciFoSX (SFX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SciFoSX (SFX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K Totale voorraad: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M Circulerende voorraad: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K Hoogste ooit: $ 0.00471687 $ 0.00471687 $ 0.00471687 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SciFoSX (SFX) prijs

SciFoSX (SFX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SciFoSX (SFX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFX begrijpt, kun je de live prijs van SFX token verkennen!

Prijsvoorspelling van SFX Wil je weten waar je SFX naartoe gaat? Onze SFX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SFX token!

