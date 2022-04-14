Science Cult Mascot (HELA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Science Cult Mascot (HELA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Science Cult Mascot (HELA) Informatie HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day. Officiële website: https://helacult.com/

Science Cult Mascot (HELA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Science Cult Mascot (HELA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 66.96K $ 66.96K $ 66.96K Totale voorraad: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Circulerende voorraad: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 66.96K $ 66.96K $ 66.96K Hoogste ooit: $ 0.00325709 $ 0.00325709 $ 0.00325709 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Science Cult Mascot (HELA) prijs

Science Cult Mascot (HELA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Science Cult Mascot (HELA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HELA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HELA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HELA begrijpt, kun je de live prijs van HELA token verkennen!

