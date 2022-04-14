SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SCHNITZEL (SNTZL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SCHNITZEL (SNTZL) Informatie Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum. Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum. Officiële website: https://schnitzel.meme Koop nu SNTZL!

SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SCHNITZEL (SNTZL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 68.13K $ 68.13K $ 68.13K Totale voorraad: $ 923.36M $ 923.36M $ 923.36M Circulerende voorraad: $ 603.36M $ 603.36M $ 603.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 104.27K $ 104.27K $ 104.27K Hoogste ooit: $ 0.00026368 $ 0.00026368 $ 0.00026368 Laagste ooit: $ 0.00008428 $ 0.00008428 $ 0.00008428 Huidige prijs: $ 0.00011313 $ 0.00011313 $ 0.00011313 Meer informatie over SCHNITZEL (SNTZL) prijs

SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SCHNITZEL (SNTZL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SNTZL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SNTZL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SNTZL begrijpt, kun je de live prijs van SNTZL token verkennen!

Prijsvoorspelling van SNTZL Wil je weten waar je SNTZL naartoe gaat? Onze SNTZL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SNTZL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!