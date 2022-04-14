SCHIZOID (ZOID) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SCHIZOID (ZOID), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SCHIZOID (ZOID) Informatie $ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme. $ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme. Officiële website: https://zoid.meme Koop nu ZOID!

SCHIZOID (ZOID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SCHIZOID (ZOID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.65K $ 5.65K $ 5.65K Totale voorraad: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M Circulerende voorraad: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.65K $ 5.65K $ 5.65K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SCHIZOID (ZOID) prijs

SCHIZOID (ZOID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SCHIZOID (ZOID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZOID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZOID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZOID begrijpt, kun je de live prijs van ZOID token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZOID Wil je weten waar je ZOID naartoe gaat? Onze ZOID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZOID token!

