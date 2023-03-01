ScarQuest (SCAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ScarQuest (SCAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ScarQuest (SCAR) Informatie Velhalla is a crypto metaverse planetary experience, an NFT world you can control, influence, earn, and more. No barrier to entry free-to-play, play to earn module that is easy to understand, so join us in Velhalla so that we may all enjoy the spoils. Velhalla is a crypto metaverse planetary experience, an NFT world you can control, influence, earn, and more. No barrier to entry free-to-play, play to earn module that is easy to understand, so join us in Velhalla so that we may all enjoy the spoils. Officiële website: https://scarquest.com/ Whitepaper: https://scarquest.com/wp-content/uploads/2023/03/Scar-Quest-Pitch-Deck.pdf Koop nu SCAR!

ScarQuest (SCAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ScarQuest (SCAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 380.27K $ 380.27K $ 380.27K Totale voorraad: $ 9.95B $ 9.95B $ 9.95B Circulerende voorraad: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Hoogste ooit: $ 0.475949 $ 0.475949 $ 0.475949 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013349 $ 0.00013349 $ 0.00013349 Meer informatie over ScarQuest (SCAR) prijs

ScarQuest (SCAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ScarQuest (SCAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCAR begrijpt, kun je de live prijs van SCAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van SCAR Wil je weten waar je SCAR naartoe gaat? Onze SCAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SCAR token!

