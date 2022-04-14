Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Informatie Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as "The Prodigies' DAO," it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community. Officiële website: https://weebsite.xyz

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.43K $ 17.43K $ 17.43K Hoogste ooit: $ 0.0100307 $ 0.0100307 $ 0.0100307 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) prijs

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WAIFU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WAIFU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WAIFU begrijpt, kun je de live prijs van WAIFU token verkennen!

Prijsvoorspelling van WAIFU Wil je weten waar je WAIFU naartoe gaat? Onze WAIFU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WAIFU token!

