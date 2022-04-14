sBTC (SBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in sBTC (SBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

sBTC (SBTC) Informatie sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin's security. Stacks expands Bitcoin's utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. Officiële website: https://www.stacks.co/sbtc Whitepaper: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf

sBTC (SBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor sBTC (SBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 112.62M $ 112.62M $ 112.62M Totale voorraad: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K Circulerende voorraad: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 112.62M $ 112.62M $ 112.62M Hoogste ooit: $ 145,060 $ 145,060 $ 145,060 Laagste ooit: $ 50,597 $ 50,597 $ 50,597 Huidige prijs: $ 112,622 $ 112,622 $ 112,622 Meer informatie over sBTC (SBTC) prijs

sBTC (SBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van sBTC (SBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SBTC begrijpt, kun je de live prijs van SBTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van SBTC Wil je weten waar je SBTC naartoe gaat? Onze SBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SBTC token!

