SAYCOIN (SAY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SAYCOIN (SAY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

SAYCOIN (SAY) Informatie Officiële website: https://www.saycoin.io/ Whitepaper: https://www.saycoin.io/_files/ugd/231c00_8f670b1109db445db2ea6062fad13582.pdf Koop nu SAY!

SAYCOIN (SAY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SAYCOIN (SAY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 707.09K $ 707.09K $ 707.09K Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Hoogste ooit: $ 0.00562852 $ 0.00562852 $ 0.00562852 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00053325 $ 0.00053325 $ 0.00053325 Meer informatie over SAYCOIN (SAY) prijs

SAYCOIN (SAY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SAYCOIN (SAY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAY begrijpt, kun je de live prijs van SAY token verkennen!

Prijsvoorspelling van SAY Wil je weten waar je SAY naartoe gaat? Onze SAY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAY token!

