What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX. Officiële website: https://usx.finance/

Savings USX (SUSX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Savings USX (SUSX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 821.50K $ 821.50K $ 821.50K Totale voorraad: $ 748.24K $ 748.24K $ 748.24K Circulerende voorraad: $ 748.24K $ 748.24K $ 748.24K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 821.50K $ 821.50K $ 821.50K Hoogste ooit: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Laagste ooit: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Huidige prijs: $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 Meer informatie over Savings USX (SUSX) prijs

Savings USX (SUSX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Savings USX (SUSX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUSX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUSX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUSX begrijpt, kun je de live prijs van SUSX token verkennen!

