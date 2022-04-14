Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Savings crvUSD (SCRVUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Savings crvUSD (SCRVUSD) Informatie Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem. Officiële website: https://crvusd.curve.fi/

Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Savings crvUSD (SCRVUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.41M $ 51.41M $ 51.41M Totale voorraad: $ 48.16M $ 48.16M $ 48.16M Circulerende voorraad: $ 48.16M $ 48.16M $ 48.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.41M $ 51.41M $ 51.41M Hoogste ooit: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Laagste ooit: $ 0.894139 $ 0.894139 $ 0.894139 Huidige prijs: $ 1.068 $ 1.068 $ 1.068 Meer informatie over Savings crvUSD (SCRVUSD) prijs

Savings crvUSD (SCRVUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Savings crvUSD (SCRVUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCRVUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCRVUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCRVUSD begrijpt, kun je de live prijs van SCRVUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SCRVUSD Wil je weten waar je SCRVUSD naartoe gaat? Onze SCRVUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SCRVUSD token!

