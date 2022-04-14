Save The Ostriches (OSTRICH) Tokenomie
Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.
Save The Ostriches (OSTRICH) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Save The Ostriches (OSTRICH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Save The Ostriches (OSTRICH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Save The Ostriches (OSTRICH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal OSTRICH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel OSTRICH tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.