Save The Ostriches (OSTRICH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Save The Ostriches (OSTRICH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Save The Ostriches (OSTRICH) Informatie Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you're not just buying a token—you're standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion. Officiële website: https://saveostriches.com/

Save The Ostriches (OSTRICH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Save The Ostriches (OSTRICH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.56K $ 5.56K $ 5.56K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.56K $ 5.56K $ 5.56K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Save The Ostriches (OSTRICH) prijs

Save The Ostriches (OSTRICH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Save The Ostriches (OSTRICH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OSTRICH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OSTRICH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OSTRICH begrijpt, kun je de live prijs van OSTRICH token verkennen!

Prijsvoorspelling van OSTRICH Wil je weten waar je OSTRICH naartoe gaat? Onze OSTRICH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OSTRICH token!

