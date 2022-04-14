Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Informatie This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well. This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well. Officiële website: https://satushinukumutu.com/ Koop nu $NUKUMUTU!

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K Totale voorraad: $ 719.08M $ 719.08M $ 719.08M Circulerende voorraad: $ 719.08M $ 719.08M $ 719.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) prijs

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $NUKUMUTU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $NUKUMUTU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $NUKUMUTU begrijpt, kun je de live prijs van $NUKUMUTU token verkennen!

Prijsvoorspelling van $NUKUMUTU Wil je weten waar je $NUKUMUTU naartoe gaat? Onze $NUKUMUTU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $NUKUMUTU token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!