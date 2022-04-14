SaTT (SATT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SaTT (SATT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SaTT (SATT) Informatie
SaTT tokens will be used to govern advertising transactions between advertisers and publishers to make transactions faster, safer and less expensive. With our Smart Contract SaTT, an advertiser can easily create advertising campaigns whose conditions of participation and results will be stored on the Ethereum's blockchain.
Officiële website: http://www.satt-token.com/
Whitepaper: https://www.atayen.us/satt/files/ico_satt_en.pdf

SaTT (SATT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SaTT (SATT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.18K $ 64.18K $ 64.18K Totale voorraad: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Circulerende voorraad: $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 302.05K $ 302.05K $ 302.05K Hoogste ooit: $ 0.00455341 $ 0.00455341 $ 0.00455341 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SaTT (SATT) prijs

SaTT (SATT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SaTT (SATT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SATT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SATT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SATT begrijpt, kun je de live prijs van SATT token verkennen!

Prijsvoorspelling van SATT
Wil je weten waar je SATT naartoe gaat? Onze SATT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

