SatoshiSync (SSNC) Informatie SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana. Officiële website: https://satoshisync.com Whitepaper: https://satoshisync.com/lightpaper.pdf

SatoshiSync (SSNC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SatoshiSync (SSNC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.52K $ 24.52K $ 24.52K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 120.29M $ 120.29M $ 120.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 203.84K $ 203.84K $ 203.84K Hoogste ooit: $ 0.172905 $ 0.172905 $ 0.172905 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00020384 $ 0.00020384 $ 0.00020384 Meer informatie over SatoshiSync (SSNC) prijs

SatoshiSync (SSNC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SatoshiSync (SSNC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SSNC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SSNC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SSNC begrijpt, kun je de live prijs van SSNC token verkennen!

