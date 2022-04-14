Sator (SAO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sator (SAO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sator (SAO) Informatie Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability. Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality. Demand to "earn crypto for watching tv" is evident from consumers' perspective. Thus, Sator's economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator's value-proposition is compelling from a content provider's perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization. The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding. Officiële website: https://sator.io

Sator (SAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sator (SAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.79K $ 12.79K $ 12.79K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 55.01M $ 55.01M $ 55.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 116.29K $ 116.29K $ 116.29K Hoogste ooit: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Laagste ooit: $ 0.00004711 $ 0.00004711 $ 0.00004711 Huidige prijs: $ 0.00023268 $ 0.00023268 $ 0.00023268 Meer informatie over Sator (SAO) prijs

Sator (SAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sator (SAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAO begrijpt, kun je de live prijs van SAO token verkennen!

