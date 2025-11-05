Satfi ($SATFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00202612 24u hoog $ 0.0021665 Hoogste prijs ooit $ 0.0183037 Laagste prijs $ 0.00202612 Prijswijziging (1u) +0.96% Prijswijziging (1D) -0.41% Prijswijziging (7D) -7.62%

Satfi ($SATFI) real-time prijs is $0.00215751. De afgelopen 24 uur werd er $SATFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00202612 en een hoogtepunt van $ 0.0021665, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $SATFI hoogste prijs aller tijden is $ 0.0183037, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00202612 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $SATFI met +0.96% veranderd in het afgelopen uur, -0.41% in de afgelopen 24 uur en -7.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Satfi ($SATFI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 215.58K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 215.58K Circulerende voorraad 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Satfi is $ 215.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $SATFI is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 215.58K.