Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.02908805 $ 0.02908805 $ 0.02908805 24u laag $ 0.03108576 $ 0.03108576 $ 0.03108576 24u hoog 24u laag $ 0.02908805$ 0.02908805 $ 0.02908805 24u hoog $ 0.03108576$ 0.03108576 $ 0.03108576 Hoogste prijs ooit $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Laagste prijs $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 Prijswijziging (1u) +0.69% Prijswijziging (1D) -0.18% Prijswijziging (7D) -1.22% Prijswijziging (7D) -1.22%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) real-time prijs is $0.03101925. De afgelopen 24 uur werd er SPFC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02908805 en een hoogtepunt van $ 0.03108576, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPFC hoogste prijs aller tijden is $ 2.33, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0148642 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPFC met +0.69% veranderd in het afgelopen uur, -0.18% in de afgelopen 24 uur en -1.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 148.32K$ 148.32K $ 148.32K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 619.46K$ 619.46K $ 619.46K Circulerende voorraad 4.79M 4.79M 4.79M Totale voorraad 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Sao Paulo FC Fan Token is $ 148.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPFC is 4.79M, met een totale voorraad van 20000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 619.46K.