De live Sao Paulo FC Fan Token prijs vandaag is 0.03101925 USD. Volg realtime SPFC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPFC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Sao Paulo FC Fan Token prijs vandaag is 0.03101925 USD. Volg realtime SPFC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPFC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SPFC

SPFC Prijsinformatie

Wat is SPFC

SPFC officiële website

SPFC tokenomie

SPFC Prijsvoorspelling

Sao Paulo FC Fan Token logo

Sao Paulo FC Fan Token Prijs (SPFC)

1 SPFC naar USD live prijs:

$0.03105836
$0.03105836$0.03105836
0.00%1D
USD
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:41:16 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02908805
$ 0.02908805$ 0.02908805
24u laag
$ 0.03108576
$ 0.03108576$ 0.03108576
24u hoog

$ 0.02908805
$ 0.02908805$ 0.02908805

$ 0.03108576
$ 0.03108576$ 0.03108576

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642$ 0.0148642

+0.69%

-0.18%

-1.22%

-1.22%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) real-time prijs is $0.03101925. De afgelopen 24 uur werd er SPFC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02908805 en een hoogtepunt van $ 0.03108576, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPFC hoogste prijs aller tijden is $ 2.33, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0148642 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPFC met +0.69% veranderd in het afgelopen uur, -0.18% in de afgelopen 24 uur en -1.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Marktinformatie

$ 148.32K
$ 148.32K$ 148.32K

--
----

$ 619.46K
$ 619.46K$ 619.46K

4.79M
4.79M 4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Sao Paulo FC Fan Token is $ 148.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPFC is 4.79M, met een totale voorraad van 20000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 619.46K.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Sao Paulo FC Fan Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Sao Paulo FC Fan Token naar USD $ -0.0037527771.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Sao Paulo FC Fan Token naar USD $ -0.0012311478.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Sao Paulo FC Fan Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.18%
30 dagen$ -0.0037527771-12.09%
60 dagen$ -0.0012311478-3.96%
90 dagen$ 0--

Wat is Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)?

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) hulpbron

Officiële website

Sao Paulo FC Fan Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sao Paulo FC Fan Token te bekijken.

Bekijk nu de Sao Paulo FC Fan Token prijsvoorspelling !

SPFC naar lokale valuta's

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SPFC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Hoeveel is Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) vandaag waard?
De live SPFC prijs in USD is 0.03101925 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SPFC naar USD prijs?
De huidige prijs van SPFC naar USD is $ 0.03101925. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sao Paulo FC Fan Token?
De marktkapitalisatie van SPFC is $ 148.32K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SPFC?
De circulerende voorraad van SPFC is 4.79M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SPFC?
SPFC bereikte een ATH-prijs van 2.33 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SPFC?
SPFC zag een ATL-prijs van 0.0148642 USD.
Wat is het handelsvolume van SPFC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SPFC is -- USD.
Zal SPFC dit jaar hoger gaan?
SPFC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SPFC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

