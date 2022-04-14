Santa Pepe (SANTAPEPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Santa Pepe (SANTAPEPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Santa Pepe (SANTAPEPE) Informatie Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸 Officiële website: https://santapepe.com/

Santa Pepe (SANTAPEPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Santa Pepe (SANTAPEPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.02K $ 41.02K $ 41.02K Totale voorraad: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M Circulerende voorraad: $ 989.48M $ 989.48M $ 989.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.02K $ 41.02K $ 41.02K Hoogste ooit: $ 0.00087209 $ 0.00087209 $ 0.00087209 Laagste ooit: $ 0.00000434 $ 0.00000434 $ 0.00000434 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Santa Pepe (SANTAPEPE) prijs

Santa Pepe (SANTAPEPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Santa Pepe (SANTAPEPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SANTAPEPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SANTAPEPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SANTAPEPE begrijpt, kun je de live prijs van SANTAPEPE token verkennen!

Prijsvoorspelling van SANTAPEPE Wil je weten waar je SANTAPEPE naartoe gaat? Onze SANTAPEPE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SANTAPEPE token!

