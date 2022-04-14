SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SANTA HAT (SANTAHAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SANTA HAT (SANTAHAT) Informatie SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor's vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it's a celebration of the game's enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape's festive spirit. Officiële website: https://santahatonsol.xyz/

SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SANTA HAT (SANTAHAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 274.44K $ 274.44K $ 274.44K Totale voorraad: $ 997.53M $ 997.53M $ 997.53M Circulerende voorraad: $ 997.53M $ 997.53M $ 997.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 274.44K $ 274.44K $ 274.44K Hoogste ooit: $ 0.01402674 $ 0.01402674 $ 0.01402674 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00027517 $ 0.00027517 $ 0.00027517 Meer informatie over SANTA HAT (SANTAHAT) prijs

SANTA HAT (SANTAHAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SANTA HAT (SANTAHAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SANTAHAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SANTAHAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SANTAHAT begrijpt, kun je de live prijs van SANTAHAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van SANTAHAT Wil je weten waar je SANTAHAT naartoe gaat? Onze SANTAHAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SANTAHAT token!

